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Азаренко получила "уайлд-кард" на турнир в Монреале

Виктория Азаренко
18:05 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила специальное приглашение от организаторов хардового турнира Rogers Cup.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила специальное приглашение от организаторов хардового турнира Rogers Cup.

«Мы очень рады объявить об участии Виктории Азаренко в нашем турнире. На протяжении последних 10 лет она была в списке лидеров WTA тура, и болельщики будут очень рады увидеть её на нашем турнире. Азаренко показывает нам, что может одновременно быть матерью и успешной профессиональной теннисисткой», – цитирует директора соревнований Юджина Лапьера Tennis World USA.

Rogers Cup пройдёт с 3 по 12 августа. 28-летняя Азаренко располагается на 87-й строчке рейтинга WTA.

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Новости спорта, Rogers Cup, Виктория Азаренко, Новости тенниса, Теннис.
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