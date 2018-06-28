Азаренко получила "уайлд-кард" на турнир в Монреале

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила специальное приглашение от организаторов хардового турнира Rogers Cup.

«Мы очень рады объявить об участии Виктории Азаренко в нашем турнире. На протяжении последних 10 лет она была в списке лидеров WTA тура, и болельщики будут очень рады увидеть её на нашем турнире. Азаренко показывает нам, что может одновременно быть матерью и успешной профессиональной теннисисткой», – цитирует директора соревнований Юджина Лапьера Tennis World USA.

Rogers Cup пройдёт с 3 по 12 августа. 28-летняя Азаренко располагается на 87-й строчке рейтинга WTA.