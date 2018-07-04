Стаховский – Куэрри: прогноз букмекеров на матч Уимблдона

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский во втором раунде Уимблдона сыграет против Сэма Куэрри.

Американец является 13-м в рейтинге ATP, потому логично, что букмекеры считают его фаворитом противостояния.

Так, эксперты из bet 365 принимают ставки на победу Сэма с коэффициентом 1,16. Успех украинца оценивается в 5,0.

Поединок между Стаховским и Куэрри запланирован на 4-е июля. Ориентировочное начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча Стаховский – Куэрри.