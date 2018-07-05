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Уимблдон-2018. Первая ракетка мира Халеп переиграла китаянку Сайсай

Симона Халеп
20:02 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Первая ракетка мира румынка Симона Халеп во втором круге Уимблдона оказалась сильнее китаянки Чжен Сайсай.

Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился со счётом 7:5, 6:0 в пользу Симоны. 26-летняя уроженка Констанцы исполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Чжен Сайсай обошлась без эйсов и двойных.

За выход в четвёртый круг Халеп поспорит с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, обыгравшей испанку Лару Арруабаррену — 6:3, 6:3. Матч Халеп — Се Шувэй состоится в субботу, 7 июля. Се на данный момент располагается на 48-й позиции в рейтинге.

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Новости спорта, Новости тенниса, Симона Халеп, Теннис, Уимблдон 2018.
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