Украина - Португалия в Кубке Дэвиса: Стаховский сравнял счет

В Буче (Киевская область) завершилось второе противостояние матчевой встречи первой группы плей-офф Кубка Дэвиса между мужскими теннисными сборными Украины и Португалии.

Сергей Стаховский победил Педру Соузу - 6:3, 6:2, сравняв счет в домашнем поединке с португальцами - 1:1.

Матч, который начался поражением Ильи Марченко от Жоао Соузы (6:4, 2:6, 3:6), продолжится в субботу, 15 сентября, парным противостоянием Дениса Молчанова и Сергея Стаховского с Гастау Элиашем и Жоао Соузой.

Завершат матчевую встречу поединки Сергей Стаховский - Жоао Соуза, Илья Марченко - Педру Соуза.