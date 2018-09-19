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Украинка Козлова пробилась в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу

Катерина Козлова
09:40 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Катерина Козлова "без боя" прошла Дженнифер Брэди.

Украинка Катерина Козлова пршла в 1/4 финала турнира категории WTA International в китайском Гуанчжоу. Во втором круге Козлова должна была встречаться с американкой Дженнифер Брэди, однако та отказалась от поединка.

Таким образом, Козлова пробилась в четвертьфинал турнира, где сыграет с победительницей пары Сабин Лисицки – Юлия Путинцева.

Катерина Козлова (Украина) – Дженнифер Брэди (США) – отказ

Напомним, что в первом раунде Козлова в двух сетах разобралась с китаянкой Лу Цзяцзин.

 

 

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