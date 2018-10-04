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Стали известны все участницы Итогового турнира WTA в парном разряде

Крейчикова и Синякова
12:06 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Через две с половиной неделе в Сингапуре определится сильнейшая пара в сезоне.

Согласно последним результатам турнира в Пекине сегодня определились последние пары теннисисток, которые квалифицировались на Итоговые соревнования в Сингапуре.

На последней неделе октября в Сингапуре выступят пары: Крейчикова/Синякова (Чехия), Бабош/Младенович (Венгрия/Франция), Сестини-Главачкова/Стрыцова (Чехия), Мертенс/Схюрс (Бельгия/Нидерланды), Дабровски/Сюй (Канада/Китай), Клепач/Мартинес-Санчес (Словения/Испания), Меликар/Пешке (США/Чехия), Барти/Вандевей (Австралия/США).

Итоговый парный турнир WTA в Сингапуре стартует 18 октября.

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Новости спорта, WTA, Новости тенниса, Сингапур, Теннис.
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