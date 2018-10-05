Возняцки сыграет в полуфинале турнира в Пекине

2-я ракетка мира Каролин Возняцки пробилась в полуфинал турнира в Пекине, обыграв в двух сетах чешку Катержину Синякову 6:2, 6:2.

Матч продлился 1 час и 7 минут. За время игры 28-летняя датчанка трижды подала навылет, реализовав при этом 4 из 7 брейк-поинтов. На счету же 33-й ракетки мира 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

В полуфинале за выход в решающий матч Возняцки посоперничает с победительницей пары Арина Соболенко ( Беларусь) – Ван Цян (Китай).

Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия. А финал соревнований в Пекине состоится 7 октября.