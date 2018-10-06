Севастова и Возняцки сыграют в финале теннисного турнира в Пекине

В финале турнира China Open-2018, который проходит в Пекине, сыграют Каролин Возняцки (Дания) и Анастасия Севастова (Латвия).

В полуфинале датчанка разгромила китаянку Ван Цян 6:1, 6:3. В решающем матче соперницей Каролин станет латвийка Анастасия Севастова, которая выбила из турнира Наоми Осаку 6:4, 6:4.

Финал сыграют завтра, 7 октября. Начало - в 11:30 по киевскому времени.

Победительница пекинского турнира получит полтора миллиона доллара призовых и 1000 рейтинговых очков.