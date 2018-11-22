Победа Свитолиной над Возняцки вошла в топ-5 сенсаций сезона WTA

Поединок третьего тура группового этапа Итогового турнира WTA между украинкой Элиной Свитолиной и датчанкой Каролин Возняцки назван вторым в рейтинге сенсаций минувшего сезона. Свитолина, которая достойно провела первую часть сезона, после Уимблдона показывала результаты на порядок ниже и «со скрипом» квалифицировалась в Сингапур. На Итоговом турнире украинка неожиданно добыла две победы на старте и в поединке третьего круга против Возняцки ей нужно было взять всего один сет (датчанке для выхода в полуфинал обязательна нужна была победа в двух партия).