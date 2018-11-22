Скачать
Воскресенье, 25.11.2018

Победа Свитолиной над Возняцки вошла в топ-5 сенсаций сезона WTA

Поединок третьего тура группового этапа Итогового турнира WTA между украинкой Элиной Свитолиной и датчанкой Каролин Возняцки назван вторым в рейтинге сенсаций минувшего сезона. Свитолина, которая достойно провела первую часть сезона, после Уимблдона показывала результаты на порядок ниже и «со скрипом» квалифицировалась в Сингапур. На Итоговом турнире украинка неожиданно добыла две победы на старте и в поединке третьего круга против Возняцки ей нужно было взять всего один сет (датчанке для выхода в полуфинал обязательна нужна была победа в двух партия).
Телеграф Спорт
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Каролина Возняцки, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Итоговый турнир WTA.
14:40 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь