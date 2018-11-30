Свитолина - о целях на будущий теннисный сезон

Новости спорта: Украинская теннисистка намерена выиграть как можно больше турниров в 2019 году.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о планах на новый теннисный сезон.

"Победы на турнирах "Большого шлема" всегда были целью моей жизни. Я всегда настроена добыть один из титулов. Но, помимо этого, есть и более мелкие цели, которые я хочу достичь в 2019 году.

Сейчас каждый турнир, в котором я играю, — большой, я хочу выиграть как можно больше титулов. Для меня важно, чтобы я каждую неделю показывала свою лучшую игру, была готова психологически и обходилась без травм", — сказала Свитолина.

В 2018 году уроженка Одессы выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также стала победительницей Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

Напомним, 2018-й год Элина Свитолина завершила на 4-м месте рейтинга WTA. Украинка выиграла турниры в Брисбене (Австралия), Дубае (ОАЭ), Риме (Италия), а также победила на Итоговом чемпионате в Сингапуре. Свитолина вошла в топ-5 теннисисток по призовым в 2018-м году.