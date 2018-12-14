Шарапова была не готова к победе на Уимлдоне 2004

Новости спорта: Победительница "Уимблдона" 2004 считает, что в таком возрасте не осознаешь масштаб той победы.

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" Мария Шарапова поведала, что было самой большой неожиданностью в ее карьере, информирует entrepreneur.com:

"Самой большой неожиданностью моей карьеры стала победа на "Уимблдоне" в 17 лет. Мне кажется, в таком возрасте ты еще не осознаешь масштаб этой победы. Я была очень молодая и не была готова к победе такого уровня" .

Ранее Шарапова озвучила причины переезда в США.

Напомним, Мария Шарапова и Элина Свитолина выходили на тренировочный корт друг с другом, готовясь к US Open в 2018 году.