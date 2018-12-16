Украинская теннисистка Шошина выиграла турнир ITF в Египте

Новости спорта: 21-летняя теннисистка Анастасия Шошина выиграла четвертый титул в этом году.

Украинская теннисистка Анастасия Шошина победила в финале турнира ITF в Каире (Египет).

В решающем матче уроженка Харькова, посеянная под вторым номером, почти три часа боролась с Сандрой Самир и одержала победу со счетом 6:4, 1:6, 6:4.

Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч долларов.

Таким образом, Анастасия провела четвертый финал на уровне ITF Pro Circuit в этом году и праздновала четвертую победу. Ранее украинка выиграла два титула подряд в Черноморске и стала победительницей турнира в Шарм-эль-Шейхе.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла выставочный турнир во Франции.