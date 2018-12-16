Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
WWFC 13. Долидзе нокаутировал Пастернака
Далакян - Леброн. Видео боя
Далакян - Леброн. Видео боя
Елизавета Яхно - лучшая синхронистка мира 2018
Елизавета Яхно - лучшая синхронистка мира 2018
Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед и возглавил чемпионат Англии
Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед и возглавил чемпионат Англии

Украинская теннисистка Шошина выиграла турнир ITF в Египте

Украинская теннисистка Шошина выиграла турнир ITF в Египте
19:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: 21-летняя теннисистка Анастасия Шошина выиграла четвертый титул в этом году.

Украинская теннисистка Анастасия Шошина победила в финале турнира ITF в Каире (Египет).

В решающем матче уроженка Харькова, посеянная под вторым номером, почти три часа боролась с Сандрой Самир и одержала победу со счетом 6:4, 1:6, 6:4.

Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч долларов.

Таким образом, Анастасия провела четвертый финал на уровне ITF Pro Circuit в этом году и праздновала четвертую победу. Ранее украинка выиграла два титула подряд в Черноморске и стала победительницей турнира в Шарм-эль-Шейхе.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла выставочный турнир во Франции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Новости спорта, Новости тенниса, ITF, Анастасия Шошина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Далакян - Леброн. Видео боя
02 Далакян победил Леброна: как это было
03 Далакян защитил титул чемпиона мира, досрочно остановив Леброна
04 Сауль Альварес - Рокки Филдинг. Видео нокаута
05 Биатлон. Результаты женской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь