Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Брисбене

Брисбен, Австралия
31 декабря 2018 – 6 января 2019
Premier, Открытые корты, хард
Призовой фонд – 1 000 000 долларов
Первый круг
Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Юлия Путинцева (Казахстан) 4:6, 6:3, 6:4
Кимберли Биррелл (Австралия, WC) - Дарья Касаткина (Россия, 7) 5:7, 6:4, 7:6(3)
Леся Цуренко (Украина) - Михаэла Бузэрнеску (Румыния) 6:0, 6:2
Дестани Айава (Австралия, Q) - Кристина Младенович (Франция) 6:3, 7:6(2)
Кики Бертенс (Нидерланды, 6) - Элис Мертенс (Бельгия) 6:2, 6:7(6), 6:4
Донна Векич (Хорватия) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) 6:1, 6:2
Гарриет Дарт (Великобритания, Q) - Присцилла Хон (Австралия, WC) 1:6, 6:3, 6:4
Анетт Контавейт (Эстония) - Карла Суарес-Наварро (Испания) 6:0, 6:3
Мари Боузкова (Чехия, Q) - Саманта Стосур (Австралия, WC) 4:6, 6:2, 6:2
Йоханна Конта (Великобритания) – Слоун Стивенс (США, 3) 6:4, 6:3
Айла Томлянович (Хорватия) – Катерина Синякова (Чехия) 1:6, 6:3, 6:0
Анастасия Севастова (Латвия) – Дарья Гаврилова (Австралия) 6:3, 6:3
Александра Саснович (Беларусь) – Анастасия Потапова (Россия) 6:4, 7:5
Даниэль Коллинс (США) – Петра Квитова (Чехия) 7:6(6), 5:7(6)
Второй круг
1.01 (11:00) Дестани Айава (Австралия, Q) - Наоми Осака (Япония, 2)
1.01 (13:00) Кимберли Биррелл (Австралия, WC) - Леся Цуренко (Украина)
2.01 (02:00) Элина Свитолина (Украина, 1) - Александра Саснович (Беларусь)
2.01 (02:00) Донна Векич (Хорватия) - Кики Бертенс (Нидерланды, 6)
2.01 (02:00) Йоханна Конта (Великобритания) – Айла Томлянович (Хорватия)
2.01 (02:00) Мари Боузкова (Чехия, Q) - Каролина Плишкова (Чехия, 5)
2.01 (02:00) Анастасия Севастова (Латвия) – Гарриет Дарт (Великобритания, Q)
2.01 (02:00) Анетт Контавейт (Эстония) - Даниэль Коллинс (США)/Петра Квитова (Чехия)