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Вторник, 01.01.2019
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Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Брисбене

Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Брисбене
10:23 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Во втором круге турнира в Австралии первая ракетка Украины сыграет с Александрой Саснович из Беларуси.

Брисбен, Австралия

31 декабря 2018 – 6 января 2019

Premier, Открытые корты, хард

Призовой фонд – 1 000 000 долларов

Первый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Юлия Путинцева (Казахстан) 4:6, 6:3, 6:4

Кимберли Биррелл (Австралия, WC) - Дарья Касаткина (Россия, 7) 5:7, 6:4, 7:6(3)

Леся Цуренко (Украина) - Михаэла Бузэрнеску (Румыния) 6:0, 6:2

Дестани Айава (Австралия, Q) - Кристина Младенович (Франция) 6:3, 7:6(2)

Кики Бертенс (Нидерланды, 6) - Элис Мертенс (Бельгия) 6:2, 6:7(6), 6:4

Донна Векич (Хорватия) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) 6:1, 6:2

Гарриет Дарт (Великобритания, Q) - Присцилла Хон (Австралия, WC) 1:6, 6:3, 6:4

Анетт Контавейт (Эстония) - Карла Суарес-Наварро (Испания) 6:0, 6:3

Мари Боузкова (Чехия, Q) - Саманта Стосур (Австралия, WC) 4:6, 6:2, 6:2

Йоханна Конта (Великобритания) – Слоун Стивенс (США, 3) 6:4, 6:3

Айла Томлянович (Хорватия) – Катерина Синякова (Чехия) 1:6, 6:3, 6:0

Анастасия Севастова (Латвия) – Дарья Гаврилова (Австралия) 6:3, 6:3

Александра Саснович (Беларусь) – Анастасия Потапова (Россия) 6:4, 7:5

Даниэль Коллинс (США) – Петра Квитова (Чехия) 7:6(6), 5:7(6)

Второй круг

1.01 (11:00) Дестани Айава (Австралия, Q) - Наоми Осака (Япония, 2)

1.01 (13:00) Кимберли Биррелл (Австралия, WC) - Леся Цуренко (Украина)

2.01 (02:00) Элина Свитолина (Украина, 1) - Александра Саснович (Беларусь)

2.01 (02:00) Донна Векич (Хорватия) - Кики Бертенс (Нидерланды, 6)

2.01 (02:00) Йоханна Конта (Великобритания) – Айла Томлянович (Хорватия)

2.01 (02:00) Мари Боузкова (Чехия, Q) - Каролина Плишкова (Чехия, 5)

2.01 (02:00) Анастасия Севастова (Латвия) – Гарриет Дарт (Великобритания, Q)

2.01 (02:00) Анетт Контавейт (Эстония) - Даниэль Коллинс (США)/Петра Квитова (Чехия)

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Брисбен-2018.
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