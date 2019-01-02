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Надаль снялся с турнира в Брисбене

Надаль снялся с турнира в Брисбене
15:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Испанца в Брисбене заменит японский теннисист.

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль решил сняться с турнира, который проходит в австралийском Брисбене из-за растяжения мышцы бедра. Во втором круге Рафа должен был выйти с представителем Франции Жо-Вильфрид Цонгой.

В основной сетке соревнований в Брисбене вторую ракетку мира заменил японец Таро Дэниэл.

Отметим, что испанец также не смог окончить полуфинальный поединок Открытого чемпионата США с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро из-за травмированного колена.

Раннее Надаль заявил, что после завершения карьеры хочет жениться и стать отцом.

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АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, Брисбен, Новости тенниса.
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