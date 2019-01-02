Надаль снялся с турнира в Брисбене

Новости спорта: Испанца в Брисбене заменит японский теннисист.

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль решил сняться с турнира, который проходит в австралийском Брисбене из-за растяжения мышцы бедра. Во втором круге Рафа должен был выйти с представителем Франции Жо-Вильфрид Цонгой.

В основной сетке соревнований в Брисбене вторую ракетку мира заменил японец Таро Дэниэл.

Отметим, что испанец также не смог окончить полуфинальный поединок Открытого чемпионата США с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро из-за травмированного колена.

Раннее Надаль заявил, что после завершения карьеры хочет жениться и стать отцом.