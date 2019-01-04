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Федерер и Зверев вновь сразятся в финале Кубка Хопмана

Федерер и Зверев вновь сразятся в финале Кубка Хопмана
20:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Швейцарская сборная встретится с немецкой в финале теннисного Кубка Хопмана.

Сборная Германии по теннису одержала победу над Австралией в последнем поединке группового этапа Кубка Хопмана с итоговым счетом 2:1.

В очных встречах немец Александр Зверев выиграл у австралийца Мэттью Эбдена в двух сетах - 6:4, 6:3, а Анжелика Кербер победила Эщли Барти - 6:4, 6:4. В микст-дуэте Эбден и Барти обыграли немецкий дуэт со счетом 4:0, 4:3.

Отметим, что в прошлогоднем финале также встретились Белинда Бенчич/Роджер Федерер и Анжелика Кербер/Александр Зверев, тогда победила сборная Швейцарии.

Напомним, что финал Кубка Хопмана состоится завтра, 5-го января.

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Все по теме:

Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса, Александр Зверев, Кубок Хопман.
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