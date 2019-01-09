Свитолина и Возняцки провели совместную тренировку в Австралии

Новости спорта: Первая ракетка Украины встретилась с чемпионкой Australian Open.

Накануне начала основной части Открытого чемпионата Австралии действующая чемпионка соревнований Каролин Возняцки и первая ракетка Украины Элина Свитолина провели совместную тренировку.

Девушки размялись на арене Маргарет Корт, одной из главных площадок Australian Open. Уже завтра пройдет жеребьевка соревнований в основной сетке.

Напомним, в основную часть турнира заявились Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.

Соревнования в квалификации стартовали 8 января, а игры в основной сетке начнутся с 14 января. Свой путь в отборе все еще продолжают Ангелина Калинина и Марта Костюк, а Катарина Завацкая покинула квалификацию.