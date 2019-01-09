Федерер и Возняцки проведут жеребьевку Australian Open

Новости спорта: Действующие чемпионы Федерер и Возняцки проведут жеребьевку основных сеток Australian Open.

Действующие чемпионы Открытого чемпионата Австралии швейцарец Роджер Федерер и датчанка Каролина Возняцки примут участие в жеребьёвке основных сеток грядущего розыгрыша турнира.

Мероприятие пройдёт в «Мельбурн-Парке» и начнётся 10 января в 10:00 мск.

Напомним, в финальном матче мужского одиночного турнира Роджер Федерер оказался сильнее хорвата Марина Чилича — 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1. В женском финале Возняцки обыграла румынку Симону Халеп — 7:6, 3:6, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии—2019 пройдёт в период с 14 по 27 января.

Ранее 37-летний Федерер заявил, что первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович является главным фаворитом предстоящих соревнований. В прошлом сезоне Джокович выиграл Уимблдон и US Open.