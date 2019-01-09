Скачать
Среда, 09.01.2019
Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Игрок Манчестер Юнайтед пошел по стопам Бекхэма и Роналду (Фото)
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Биатлон: расписание этапа Кубка мира в Оберхофе 10-13 января
Плеханов: Нас ждут сложные выезды в Черкассы и Киев
Плеханов: Нас ждут сложные выезды в Черкассы и Киев

Федерер и Возняцки проведут жеребьевку Australian Open

Федерер и Возняцки проведут жеребьевку Australian Open
14:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Действующие чемпионы Федерер и Возняцки проведут жеребьевку основных сеток Australian Open.

Действующие чемпионы Открытого чемпионата Австралии швейцарец Роджер Федерер и датчанка Каролина Возняцки примут участие в жеребьёвке основных сеток грядущего розыгрыша турнира.

Мероприятие пройдёт в «Мельбурн-Парке» и начнётся 10 января в 10:00 мск.

Напомним, в финальном матче мужского одиночного турнира Роджер Федерер оказался сильнее хорвата Марина Чилича — 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1. В женском финале Возняцки обыграла румынку Симону Халеп — 7:6, 3:6, 6:4.

Свитолина и Возняцки провели совместную тренировку в Австралии

Открытый чемпионат Австралии—2019 пройдёт в период с 14 по 27 января.

Ранее 37-летний Федерер заявил, что первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович является главным фаворитом предстоящих соревнований. В прошлом сезоне Джокович выиграл Уимблдон и US Open.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Каролина Возняцки, Теннис, Роджер Федерер, Australian Open, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ралли-рейд Дакар-2019: результаты второго этапа
02 Донбасс впервые в сезоне обыграл Днепр
03 Украинский биатлонист сравнил свою зарплату с зарплатой других спортсменов
04 Диего Симеоне поставил ультиматум Атлетико
05 Из отпуска вышла первая команда УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь