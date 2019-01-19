Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open

Новости спорта: Американская теннисистка Мэдисон Киз обыграла бельгийку Элиз Мертенс и стала следующей соперницей Свитолиной на Australian Open.

Определилась следующая соперница первой ракетки Украины Элины Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии.

За путевку в четвертьфинал турнира Элина поборется с представительницей США Мэдисон Киз, занимающей 17-е место в мировом рейтинге WTA.

С 2015 года соперницы дважды встречались на американских кортах, и в обоих случаях победу праздновала хозяйка Киз.

В своем последнем матче в Австралии Киз переиграла Элиз Мертенс, которой в двух сетах отдала лишь 5 геймов.

Свитолина, в свою очередь, вышла в 1/8 финала после непростой победы над китаянкой Чжан Шуай (4:6, 6:4, 7:5).

Матч между Киз и Свитолиной состоится ночью 20 января.

Элиз Мертенс (Бельгия, 12) — Мэдисон Киз (США, 17) 0:2 (3:6, 2:6)