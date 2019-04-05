Украинка Снигур вышла в полуфинал турнира в Японии

Новости спорта: Дарья в двухсетовом матче обыграла японку Харуки Кадзи.

Юная украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира ITF в Касиве (Япония).

В 1/4 соревнований Дарья обыграла японку Харуку Кадзи - 6:4, 6:1.

В полуфинале Дарья сыграет против третьей ракетки турнира - Аяно Симидзу из Японии.

Стоит отметить, что украинка впервые выступает на турнире с призовым фондом в 25 тысяч долларов.

Напомним, в начале марта Снигур стала победительницей соревнования в Шарм-Эль-Шейхе (Египет). А в ноябре прошлого года 16-летняя украинка выиграла турнира в турецкой Анталье.