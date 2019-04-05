Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Гандбол. Женская сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2020
Гандбол. Женская сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2020
Комми хочет провести бой с Ломаченко
Комми хочет провести бой с Ломаченко
Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
Донбасс сравнял счет в финале плей-офф УХЛ (Видео)
Нгумбу после боя с Гвоздиком лег в госпиталь
Нгумбу после боя с Гвоздиком лег в госпиталь

Украинка Снигур вышла в полуфинал турнира в Японии

Украинка Снигур вышла в полуфинал турнира в Японии
12:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Дарья в двухсетовом матче обыграла японку Харуки Кадзи.

Юная украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира ITF в Касиве (Япония).

В 1/4 соревнований Дарья обыграла японку Харуку Кадзи - 6:4, 6:1.

В полуфинале Дарья сыграет против третьей ракетки турнира - Аяно Симидзу из Японии.

Стоит отметить, что украинка впервые выступает на турнире с призовым фондом в 25 тысяч долларов.

Первая ракетка мира сменила главного спонсора

Напомним, в начале марта Снигур стала победительницей соревнования в Шарм-Эль-Шейхе (Египет). А в ноябре прошлого года 16-летняя украинка выиграла турнира в турецкой Анталье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Новости тенниса, ITF, Дарья Снигур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько клубы АПЛ платят агентам
02 Уайлдер: Наследие Кличко останется в истории мирового бокса
03 Усик хочет провести бой с Поветкиным
04 Спарринг-партнер Усика - о переходе украинца в хэвивейт
05 Теофимо Лопес пообещал унизить Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь