Швейцарский теннисист Вавринка спас ребенка после матча Ролан Гаррос

Новости спорта: Теннисист помог мальчику найти отца.

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка отметился добрым поступком, раздавая автографы болельщикам после выхода в третий раунд Открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос.

Стэн вытащил на корт зажатого в толпе людей плачущего ребенка. Мальчик потерялся и не мог найти своего отца. Вавринка принялся успокаивать парнишку, а затем подарил ему полотенце и помог отыскать папу.

"Я раздавал автографы, когда увидел, что мальчик в слезах и ему больно. Сразу же постарался его развеселить и помог найти папу", - рассказал швейцарец.

Per fortuna c'è Stan Wawrinka!



Si accorge che stanno schiacciando un bambino e lo tira fuori dai guai... #RG19 | #EurosportTENNIS pic.twitter.com/ph4IrAOwv7 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 29 мая 2019 г.

Отметим, что в третьем круге Станислас сыграет с Григором Димитровым.

Ранее сообщалось, что Вавринка вместе с украинкой Элиной Свитолиной встретился с обладателем Золотого мяча и чемпионом мира