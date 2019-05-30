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Швейцарский теннисист Вавринка спас ребенка после матча Ролан Гаррос

Швейцарский теннисист Вавринка спас ребенка после матча Ролан Гаррос
10:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Теннисист помог мальчику найти отца.

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка отметился добрым поступком, раздавая автографы болельщикам после выхода в третий раунд Открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос.

Стэн вытащил на корт зажатого в толпе людей плачущего ребенка. Мальчик потерялся и не мог найти своего отца. Вавринка принялся успокаивать парнишку, а затем подарил ему полотенце и помог отыскать папу.

"Я раздавал автографы, когда увидел, что мальчик в слезах и ему больно. Сразу же постарался его развеселить и помог найти папу", - рассказал швейцарец.

Отметим, что в третьем круге Станислас сыграет с Григором Димитровым.

Свитолина сыграет в 3-м круге Ролан Гаррос с Мугурусой

Ранее сообщалось, что Вавринка вместе с украинкой Элиной Свитолиной встретился с обладателем Золотого мяча и чемпионом мира

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Футбол, Ролан Гаррос, Новости футбола, Станислас Вавринка.
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