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Ролан Гаррос: Кис и Барти сыграют в 1/4 финала

Ролан Гаррос: Кис и Барти сыграют в 1/4 финала
14:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Кис обыграла обидчицу первой ракетки мира в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 14-м номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Мэдисон ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, которая в третьей круге победила первую ракетку мира японку Наоми Осаку, 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Париже Кис поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти (8). 

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

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АТР, Теннис, Ролан Гаррос, Новости тенниса, Мэдисон Кис.
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