Победительница Ролан Гаррос станет второй ракеткой мира

Новости спорта: Эшли Барти станет второй ракеткой мира в новом рейтинге WTA.

23-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти, впервые в карьере выигравшая Открытый чемпионат Франции, в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) поднимется на второе место.

Это наивысшая позиция представительницы австралийского женского тенниса в одиночном разряде с 1976 года, когда первой ракеткой мира была Ивонн Гулагонг-Коули. Среди пяти её побед на турнирах «Большого шлема» есть и «Ролан Гаррос» — 1971. Также Барти стала второй восьмой сеяной, выигравшей турнир «Большого шлема» в женском одиночном разряде. Впервые восьмая ракетка мэйджора чешка Петра Квитова в 2011 году выиграла Уимблдон.

Для Барти титул в Париже только пятый в карьере и первый на турнирах «Большого шлема».