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Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос

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Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
20:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции.

Победой второй "ракетки" мира испанца Рафаэля Надаля завершился в Париже 118-й Открытый чемпионат Франции по теннису - Ролан Гаррос (общий призовой фонд - €42,66 млн).

Решающий поединок в мужском одиночном разряде второго в сезоне турнира серии Grand Slam в воскресенье, 9 июня, Надаль, как и в прошлом году, выиграл у австрийца Доминика Тима, на этот раз со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Финал продолжался 3 часа.

Надаль второй раз подряд защитил титул, одержав на Ролан Гаррос 12-ю победу в карьере (2005-08, 2010-14, 2017-19 гг.).

Всего на счету Надаля 19 выигранных турниров серии Grand Slam.

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АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса, Альманах-2019.
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