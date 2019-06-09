Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос

Новости спорта: Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции.

Победой второй "ракетки" мира испанца Рафаэля Надаля завершился в Париже 118-й Открытый чемпионат Франции по теннису - Ролан Гаррос (общий призовой фонд - €42,66 млн).

Решающий поединок в мужском одиночном разряде второго в сезоне турнира серии Grand Slam в воскресенье, 9 июня, Надаль, как и в прошлом году, выиграл у австрийца Доминика Тима, на этот раз со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Финал продолжался 3 часа.

Надаль второй раз подряд защитил титул, одержав на Ролан Гаррос 12-ю победу в карьере (2005-08, 2010-14, 2017-19 гг.).

Всего на счету Надаля 19 выигранных турниров серии Grand Slam.