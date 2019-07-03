Вавринка сенсационно проиграл во 2-м раунде Уимблдона-2019

Новости спорта: Очередная сенсация на кортах Лондона.

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка не сумел пробиться в 1/16 финала Уимблдона. В матче второго раунда опытный швейцарец уступил 21-летнему Райлли Опелке из США.

Встреча продолжалась 3 часа и 16 минут. Судьбу каждого из пяти сетов решил один брейк. За весь матч Вавринка сделал 17 эйсов, у американца 23 подачи навылет. Также у Опелки меньшее количество двойных ошибок — 2 против 5.

В следующем раунде Опелка сыграет против канадца Милоша Раонича.

Это не первая сенсация в мужской сетке Уимблдона. Ранее турнир Большего Шлема покинули три представителя первой десятки рейтинга ATP — немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас и австриец Доминик Тим.