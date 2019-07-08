Ястремская покинула Уимблдон 2019

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) уступила китаянке Шуай Чжан (50) в четвертом раунде Уимблдонского турнира с призовым фондом 15 млн 477 тыс фунтов.
Результат поэдинку на лондонском корте - 4:6, 6:1, 2:6.
Соперницы провели на корте 1 час 47 минут.
В четвертьфинале китаянка проведет поединок против победительницы матча Симона Халеп (Румыния, 7) - Кори Гофф (США, 313).
Ранее в понедельник в 1/4-ю Уимблдона вышла первая "ракетка" Украины Элина Свитолина (№8 WTA), которая обыграла Петру Мартич (Хорватия, 24). - 6:4, 6:2.