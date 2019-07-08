Надаль пробился в 1/4 финала Уимблдона

Новости спорта: Рафаэль Надаль разгромил Соузу в 1/8 финала Уимблдона.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Уимблдоне под третьим номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Португалии Жоау Соузу со счётом 6:2, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Уроженец Манакора 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету португальца 4 эйса, ни одной двойной ошибки и брейка.

За выход в полуфинал Уимблдона Надаль поспорит с победителем поединка Сэм Куэрри (США) — Теннис Сандгрен (США).

В 2018 году чемпионом травяного турнира «Большого шлема» стал серб Новак Джокович. В финале он обыграл южноафриканца Кевина Андерсона.

В нынешнем сезоне Надаль выиграл один турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции.