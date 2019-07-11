Букмекеры определили фаворита матча Свитолина - Халеп

Новости спорта: Первая “ракетка” Украины Элина Свитолина сегодня дебютирует в полуфинале турнира Grand Slam.

Поединок Элина Свитолина — Симона Халеп (Румыния) 1/2 Уимблдона-2019 пройдет на Центральном корте и начнется в 15.00 по киевскому времени. Об этом сообщает БТУ.

Элина Свитолина занимает 8 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Симона Халеп — 7-е.

Фавориткой этого противостояния букмекеры считают Симону Халеп. Ее шансы на выход в финал оцениваются коэффициентом 1,42, Свитолиной — 2,95.

Элина Свитолина в восьмой раз выступает на травяном “мейджоре”. Ранее лучший результат она показала в 2017 году, когда дошла до четвертого круга. Симона Халеп в десятый раз играет на Уимблдоне. В 2014 году она проиграла Эжени Бушар в полуфинале.