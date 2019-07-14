Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
Симона Халеп - победительница Уимблдона 2019
Симона Халеп - победительница Уимблдона 2019

Стаховский закроет травяной сезон на престижном турнире в США

Стаховский закроет травяной сезон на престижном турнире в США
18:27 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Сергей Стаховский выступит на теннисном турнире в Ньюпорте.

Первая "ракетка" Украины киевлянин Сергей Стаховский закроет травяной сезон на престижном турнире в американском городе Ньюпорт.

Призовой фонд соревнований, которые пройдут с 15-го по 21 июля, составляет 652 тыс 245 долл.

В первом раунде украинец сыграет против одного из теннисистов, который преодолеет квалификацию.

За титул в Ньюпорте будут бороться Джон Изнер (США), Адриан Маннарино (Франция), Джордан Томпсон (Австралия), Уго Умбер (Франция), а также действующий чемпион Стив Джонсон (США).

Стаховский выступит и в парной сетке этих соревнований. Вместе с испанцем Марселем Гранольерсом он проведет стартовый матч против второго сеяного дуэта Артем Ситак (Новая Зеландия)/Йонатан Эрлих (Израиль).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Сергей Стаховский, Теннис, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушку-бойца UFC трясло от изнеможения на взвешивании (Видео)
02 "Я возвращаюсь": Неймар сделал неожиданное заявление
03 Маркевич назвал будущее украинского футбола
04 Наставник Шахтера оценил уровень УПЛ
05 Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь