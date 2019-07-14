Стаховский закроет травяной сезон на престижном турнире в США

Новости спорта: Сергей Стаховский выступит на теннисном турнире в Ньюпорте.

Первая "ракетка" Украины киевлянин Сергей Стаховский закроет травяной сезон на престижном турнире в американском городе Ньюпорт.

Призовой фонд соревнований, которые пройдут с 15-го по 21 июля, составляет 652 тыс 245 долл.

В первом раунде украинец сыграет против одного из теннисистов, который преодолеет квалификацию.

За титул в Ньюпорте будут бороться Джон Изнер (США), Адриан Маннарино (Франция), Джордан Томпсон (Австралия), Уго Умбер (Франция), а также действующий чемпион Стив Джонсон (США).

Стаховский выступит и в парной сетке этих соревнований. Вместе с испанцем Марселем Гранольерсом он проведет стартовый матч против второго сеяного дуэта Артем Ситак (Новая Зеландия)/Йонатан Эрлих (Израиль).