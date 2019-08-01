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Сестры Киченок успешно стартовали в парном разряде Сан-Хосе

Сестры Киченок успешно стартовали в парном разряде Сан-Хосе
09:30 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Людмила и Надежда Киченок выступят в 1/4 финала парного турнира.

Сестры Киченок, посеянные под третьим номером, празднуют победу над дуэтом чешки Мари Боузковой и Присциллы Хон из Австралии: 7-6(5), 6-2. За матч Людмила и Надежда реализовали 3 шанса на брейк из 10, а на своей подаче проиграли один гейм.

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Для украинок пятый совместный турнир в этом сезоне: ранее девушки выступили в паре в Индиан-Уэллс, Майами, Чарльстоне, Штутгарте и Мадриде.

Отметим, что в 2017 году Киченок дошли до четвертьфинала соревнований в Сан-Хосе, а в прошлом году Людмила и Надежда стали финалистками.

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Теннис, Новости тенниса, Надежда Киченок, Людмила Киченок.
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