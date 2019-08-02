Сегодня Свитолина сыграет с Саккари в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе

Новости спорта: В пятницу, 2 августа, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина проведет поединок второго раунда турнира WTA серии Premier - Mubadala Silicon Valley Classic в Сан-Хосе (США) с призовым фондом 876 тыс 183 долл.

Оппоненткой Свитолиной (7-й номер WTA) будет 30-я теннисистка мира гречанка Мария Саккари, сообщает Укринформ,

Во втором круге турнира первая "ракетка" Украины уверенно обыграла Дарью Касаткину (40) из России - 6:3, 6:1, а греческая теннисистка в первом круге справилась с россиянкой Екатериной Александровой (47) - 6:4, 6:1, а во втором - с японкой Майо Хиби (265) - 4:6, 6:4, 6:2.

Букмекери отдают преимущество в предстоящем поединке первой украинке. Контора bwin на победу Свитолиной предлагает коэффициент 1,44, а на успех Саккари - 2,75.

Добавим, что нынешним летом Свитолина победила Саккари в третьем круге Уимблдона-2019 - 6:3, 6:7 (1:7), 6:2.