Кис обыграла Касаткину и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Новости спорта:Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати.

В матче второго раунда соревнований она потерпела поражение от 16-й сеяной американки Мэдисон Кис со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. Кис подала 4 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

Счёт в личном противостоянии соперниц стал 5-0 в пользу американки.

За выход в четвертьфинал Кис сыграет с четвёртой ракеткой турнира румынкой Симоной Халеп. В 2018 году в финале турнира в Цинциннати Халеп уступила голландке Кики Бертенс со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 2:6.