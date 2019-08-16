Ястремская снялась с престижного турнира WTA в Нью-Йорке

Новости спорта:Даяна Ястремская приняла решение пропустить турнир WTA International, который пройдет на следующей неделе в Бронксе.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская отказалась от выступления на турнире WTA International в Бронксе. Об этом сообщает btu.org.ua.

По информации источника, во время последнего матча против россиянки Светланы Кузнецовой в Цинциннати, украинка обратилась к врачу из-за дискомфорта в области левого колена и лодыжки.

Таким образом, украинка получила травму, из-за которой не сможет сыграть в Бронксе.

Напомним, Ястремская уступила экс-второй ракетке мира Кузнецковой во втором круге турнира в Цинциннати.