Свитолина узнала соперницу по полуфиналу US Open (Фото, Видео)

Новости спорта:Украинка сыграет в полуфинале с легендарной Сереной Уильямс.

В рамках второго четвертьфинального поединка Открытого чемпионата США американка Серена Уильямс (8-я ракетка мира) обыграла китайскую теннисистку Ван Цян (18) со счетом 6:1, 6:0.

Продолжительность матча составила 44 минуты. Серена выполнила 1 подачу навылет, 24 виннеров, одну двойную и 10 невынужденных ошибок и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 5 из 5.

Обзор матча:

Китаянка же допустила двойную и 13 невынужденных ошибок, не сделала ни единого эйса и не имела ни одного брейк-пойнта.

Таким образом, Серена Уильямс в полуфинале будет играть с Элиной Свитолиной (5). Напомним, украинка в четвертьфинале обыграла британку Йоханну Конту, а до этого победила сестру Серены - Винус Уильямс.