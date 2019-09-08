Серена Уильямс проиграла финал US Open 19-летней сопернице

Новости спорта:Серена Уильямс проиграла четвертый финал серии Большего шлема подряд.

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс уступила Бьянке Андрееску в финале US Open (3:6, 5:7). Для 37-летней американки это четвертое поражение в финалах «Больших шлемов» подряд.

Все четыре она потерпела после возвращения из декрета в 2018 году. До этого она за всю карьеру проиграла всего шесть финалов на «Шлемах».

В проигранных финалах 23-кратная чемпионка не взяла ни одного сета.

С учетом обычных турниров WTA у Серены уже пять проигранных финалов подряд. Раньше она никогда не уступала больше двух.