Определились победительницы US Open в парном разряде (Видео)

Новости спорта:После побед в Индиан-Уэллсе и Майами в марте, девушки выиграли еще и турнир Grand Slam.

Бельгийка Элиза Мертенс и Арина Соболенко из Беларуси стали победительницами US Open в женском парном разряде.

В финале девушки, посеянные под четвертым номером, обыграли восьмой сеяный дуэт Виктория Азаренко (Беларусь) / Эшли Барти (Австралия).

US Open. Финал парного разряда

Элиза Метренс / Арина Соболенко – Виктория Азаренко / Эшли Барти – 7:5, 7:5

Напомним, в марте Мертенс и Соболенко неожиданно для всех оформили «солнечный дубль» на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Отметим, что Азаренко делала подобное в одиночном разряде в 2016 году.