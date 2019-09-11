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Natus Vincere активно ищет замену Zeus

Natus Vincere активно ищет замену Zeus
10:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:GuardiaN уже представлял Natus Vincere с декабря 2013 по июль 2017 года.

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere по CS:GO может заменить уходящего Даниила Zeus Тесленко Ладиславом GuardiaN Ковачем.

Как утверждает инсайдер DonHaci, теперь капитаном команды будет Кирилл Boombl4 Михайлов.

Напомним, что Zeus принял решение завершить карьеру после BLAST Pro Series Moscow 2019. Он хочет основать академию для молодых киберспортсменов и не хочет пока тренировать профессиональные клубы.

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GuardiaN уже ранее выступал в составе "Рожденных побеждать" с декабря 2013 по июль 2017. Вместе с Na`Vi он побывал на десяти major-турнирах - на Dreamhack Cluj-Napoca 2015 и MLG Major Championship: Columbus коллектив дошел до финала. В августе 2017-го Ковач присоединился к FaZe Clan.

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Киберспорт, Новости киберспорта, Natus Vincere.
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