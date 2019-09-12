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Маррей получил wild card на турнир серии "Мастерс" в Китае

Маррей получил wild card на турнир серии "Мастерс" в Китае
21:25 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Британец Энди Маррей примет участие в престижном теннисном турнире в Китае.

Британский теннисист Энди Маррей получил wild card на турнир серии "Мастерс" в китайском Шанхае. Об этом сообщает пресс-служба турнира ATP.

Топ-10 рейтинга АТР от 9 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130,

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5235,

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4575,

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095,

7 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3420,

8 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 3375,

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810,

10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2575.

Маррей прокомментировал свою победу в номинации "Зад года"

Как отмечается, 32-летний теннисист начнет выступление в основной сетке соревнований. В своей время Маррей 41 неделю возглавлял мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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Теннис, Маррей, Новости тенниса.
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