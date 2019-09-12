Маррей получил wild card на турнир серии "Мастерс" в Китае

Британский теннисист Энди Маррей получил wild card на турнир серии "Мастерс" в китайском Шанхае. Об этом сообщает пресс-служба турнира ATP.
Топ-10 рейтинга АТР от 9 сентября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130,
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5235,
5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4575,
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095,
7 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3420,
8 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 3375,
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810,
10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2575.
Как отмечается, 32-летний теннисист начнет выступление в основной сетке соревнований. В своей время Маррей 41 неделю возглавлял мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.