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Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Рохэмптоне

Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Рохэмптоне
16:52 Сегодня Телеграф Фото: Большой теннис Украины

Новости спорта:Юная украинка продолжает побеждать в Великой Британии.

Согласно информации с сайта Большой теннис Украины, молодая украинка Дарья Снигур во втором раунде турнира в Рорхэмптоне обыграла болгарку Юлию Терзийску.

В первом сете украинка уступала 3:5, но сумела перевести игру на тай-брейк, где была лучше, чем соперница. 

Второй сет проходил более легко для киевлянки, но при счете 5:2 украинка отдала свою подачу, но несмотря на это сумела победить 6:4.

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В следующем раунде соперницей 17-летней Снигур станет хорватка Яна Фетт, которая сеяная на турнире под шестым номером.

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Екатерина Бондаренко, Теннис, Новости тенниса, Дарья Снигур.
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