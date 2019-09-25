Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Рохэмптоне

Новости спорта:Юная украинка продолжает побеждать в Великой Британии.

Согласно информации с сайта Большой теннис Украины, молодая украинка Дарья Снигур во втором раунде турнира в Рорхэмптоне обыграла болгарку Юлию Терзийску.

В первом сете украинка уступала 3:5, но сумела перевести игру на тай-брейк, где была лучше, чем соперница.

Второй сет проходил более легко для киевлянки, но при счете 5:2 украинка отдала свою подачу, но несмотря на это сумела победить 6:4.

В следующем раунде соперницей 17-летней Снигур станет хорватка Яна Фетт, которая сеяная на турнире под шестым номером.