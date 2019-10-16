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Киченок зачехлила ракетку в парном разряде Кубка Кремля

Киченок зачехлила ракетку в парном разряде Кубка Кремля
18:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Надежда Киченок остановилась в парном четвертьфинале турнира WTA.

Украинская теннисистка Надежда Киченок зачехлила в среду ракетку в четвертьфинале парных соревнований турнира WTA VTB Kremlin Cup с общим призовым фондом 1 млн 32 тыс долл.

Вместе с румынкой Ралукой-Иоаной Олару украинка не сумела обыграть первый сеяный дуэт Тимеа Бобош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) - 3:6, 6:7 (8:10).

Встреча на корте продолжалась 1 час 44 минуты.

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В одиночной сетке этих соревнований за Украину выступит первая "ракетка" страны Элина Свитолина, которвя завтра стартует матчем второго круга против россиянки Вероники Кудерметовой (42).

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АТР, WTA, Теннис, Надежда Киченок.
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