Киченок зачехлила ракетку в парном разряде Кубка Кремля

Новости спорта:Надежда Киченок остановилась в парном четвертьфинале турнира WTA.

Украинская теннисистка Надежда Киченок зачехлила в среду ракетку в четвертьфинале парных соревнований турнира WTA VTB Kremlin Cup с общим призовым фондом 1 млн 32 тыс долл.

Вместе с румынкой Ралукой-Иоаной Олару украинка не сумела обыграть первый сеяный дуэт Тимеа Бобош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) - 3:6, 6:7 (8:10).

Встреча на корте продолжалась 1 час 44 минуты.

В одиночной сетке этих соревнований за Украину выступит первая "ракетка" страны Элина Свитолина, которвя завтра стартует матчем второго круга против россиянки Вероники Кудерметовой (42).