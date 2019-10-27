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Киченок выиграла престижный турнир WTA Elite Trophy в парном разряде

Киченок выиграла престижный турнир WTA Elite Trophy в парном разряде
11:56 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: БТУ

Новости спорта:Людмила Киченок добыла победу в паре со словенкой Клепач.

Украинка Людмила Киченок и словенка Андрея Клепач стали победительницами парного турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае.

В финале они обыграли китайскую пару Дуань Инин/Ян Чжаосюань — 6:3, 6:3. Поединок длился один час и 21 минуту.

Отметим, что Людмила Киченок второй год подряд становится победительницей этого турнира. В прошлом году она его выиграла в паре с сестрой Надеждой Киченок.

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Напомним, Дарья Снигур уступила француженке в финале юниорского Итогового турнира, а также определилась победительница малого Итогового турнира WTA.

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Теннис, Новости тенниса, Людмила Киченок, WTA Elite Trophy.
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