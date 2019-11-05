Снигур успешно отобралась на турнир ITF в Шэньчжэне

Новости спорта:Завтра украинка сыграет с 75-й ракеткой мира в матче первого раунда.

Дарья Снигур успешно преодолела раунд квалификации на турнире ITF в китайском Шэньчжэне.

17-летняя украинка в финале отбора обыграла одну из хозяек соревнований Юань Юэ в двух сетах.

Призовой фонд турнира в Шэньчжэне — 100 тысяч долларов. Таким образом, Дарья вышла в основную сетку своего крупнейшего турнира за время выступлений на профессиональном уровне.

В первом матче основной сетки соперницей Снигур станет 75-я ракетка мира Шуай Пэн.

ITF. Шэньчжэнь. Квалификация. Финал

Юань Юэ (Китай, 2) — Дарья Снигур (Украина, 11) 0:2 (3:6, 1:6)