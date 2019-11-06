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Не повезло: Снигур проиграла лидеру посева на турнире в Шэньчжэне

Не повезло: Снигур проиграла лидеру посева на турнире в Шэньчжэне
10:02 Сегодня Телеграф БТУ Фото: Instagram

Новости спорта:Перспективная украинская теннисистка Дарья Снигур зачехлила ракетку на старте турнира в Шэньчжэне.

Дарья Снигур покинула турнир ITF в китайском Шэньчжэне в первом раунде. Украинка проиграла 75-й ракетке мира Пэн Шуай.

Для 17-летней Снигур это была первая встреча с соперницей из топ-100 рейтинга WTA. Украинская теннисистка в двухсетовом матче реализовала три брейка, но проиграла шесть геймов на собственной подаче.

Состоялась жеребьевка итогового турнира ATP

Снигур впервые выступила в основной сетке турнира с призовым фондом в 100 тысяч долларов с момента начала профессиональной карьеры.

ITF. Шэньчжэнь. Первый раунд

Пэн Шуай (Китай, 1) — Дарья Снигур (Украина) 2:0 (6:4, 6:2)

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Теннис, ATP, Новости тенниса, ITF, Дарья Снигур.
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