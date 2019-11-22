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"Выиграть Australian Open": Федерер поделился планами на следующий сезон

"Выиграть Australian Open": Федерер поделился планами на следующий сезон
13:45 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Роджер Федерер поделился своими планами на следующий сезон.

3-я ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поделился своими планами на следующий сезон, а также в комментарии порталу Tennis World USA рассказал о своей главной цели на 2020 год.

«Конечно, моя первая цель – Australian Open, в этом нет сомнений. Я буду упорно тренироваться в межсезонье, как и другие. Я знаю, что могу выиграть Australian Open. Это важно. В 2017 и 2018 годах я невероятно сыграл там и завоевал титулы. Это было не так давно, поэтому я верю, что могу сделать это вновь. Это первый турнир года, и он будет моим приоритетом. Уимблдон также всегда является приоритетным для меня.

Кроме того для меня важна Олимпиада. Я сыграю в Токио, это будет увлекательно. Конечно, важными будут US Open и Итоговый чемпионат, если я на него попаду. На данном этапе карьеры для меня важны все турниры».

Свитолина попробовала себя в роли телеведущей

Напомним, ранее Федерер назвал Рафаэля Надаля лучшим теннисистом в истории.

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Теннис, Роджер Федерер, ATP, Australian Open, Новости тенниса.
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