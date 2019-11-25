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Еще один турнир ATP прекратил существование

Еще один турнир ATP прекратил существование
21:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Турнир ATP в Сан-Паулу прекратил существование.

Февральский турнир ATP в Сан-Паулу (Бразилия) больше не будет проводиться. Соревнования, которые организовывались на последней неделе южноамериканской грунтовой серии, прекратили существование из-за финансовых проблем.

Турнир проводился с 2012 года. Трижды его выигрывал представитель Уругвая Пабло Куэвас.

В 2018 году организаторы соревнований обратились к ATP с просьбой перейти на хард, однако совет директоров отклонил эту просьбу.

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Турнир перенесут в Сантьяго (Чили). Официальные соревнования не проводились в этой стране с 2014 года, когда прекратил существование турнир в Винья-дель-Маре.

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АТР, Теннис, Сан-Паулу, Новости спорта.
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