Еще один турнир ATP прекратил существование

Новости спорта:Турнир ATP в Сан-Паулу прекратил существование.

Февральский турнир ATP в Сан-Паулу (Бразилия) больше не будет проводиться. Соревнования, которые организовывались на последней неделе южноамериканской грунтовой серии, прекратили существование из-за финансовых проблем.

Турнир проводился с 2012 года. Трижды его выигрывал представитель Уругвая Пабло Куэвас.

В 2018 году организаторы соревнований обратились к ATP с просьбой перейти на хард, однако совет директоров отклонил эту просьбу.

Турнир перенесут в Сантьяго (Чили). Официальные соревнования не проводились в этой стране с 2014 года, когда прекратил существование турнир в Винья-дель-Маре.