Свитолина и Ястремская заявились на турнир в Брисбене

Новости спорта:На австралийские соревнования поедут лучшие теннисистки мира.

Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская поедут на турнир Премьер, который состоится в австралийском Брисбене. Все матчи проведут на хардовом покрытии.

Кроме того, из топ-10 на соревнованиях поучаствуют шесть спортсменок. Помимо Элины туда поедут Эшли Барти, Каролина Плишкова, Наоми Осака, Петра Квитова и Кики Бертенс.

Сам турнир пройдет уже в 2020 году, а именно с 6-го по 12-е января.

Отметим, что в прошлый раз в финал добралась другая украинка Леся Цуренко, а в 2018 году Свитолина праздновала триумф здесь.