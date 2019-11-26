Киченок сыграет в паре с экс-первой ракеткой мира

Новости спорта:Надежда Киченок сыграет в паре с Саней Мирзой.

Лучшая теннисистка Украины в парном разряде Надежда Киченок (№38 WTA) на старте следующего сезона выступит вместе с Саней Мирзой.

Представительница Индии, которая в 2015 году возглавляла мировой парный рейтинг, возвращается в большой теннис после двухлетнего перерыва, сообщает BTU.

Киченок и Мирза должны сыграть в Австралии на турнирах WTA International в Хобарте (13-18 января) и Australian Open (20 января - 2 февраля).

В начале ноября стало известно, что прежняя напарница нашей теннисистки - американка Эбигейл Спирс отстранена от выступлений за нарушение антидопинговых правил.