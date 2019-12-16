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Федерер: Завершение карьеры - это как беременность

Федерер: Завершение карьеры - это как беременность
17:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Роджер Федерер сравнил завершение карьеры с беременностью.

20-кратный победитель турниров «Большого шлем» 38-летний швейцарец Роджер Федерер рассказал, как реагирует на слова болельщиков о том, что ему уже пора завершить карьеру.

«Иногда я действительно слышу подобное. Обычно это происходит после моих поражений, так что не думаю, что это важно. Это не изменит мою любовь к теннису. Только мой организм может решить, как долго я смогу ещё играть. Плана завершения карьеры у меня.

Когда достигаешь определённого возраста, то словно начинается отсчёт. Понятно, что рано или поздно это случится. Это почти как у женщин. Если женщина беременна, она родит. Это лишь дело времени", — приводит слова Федерера Tennis World USA.

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В 2019 году Роджер выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле.

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АТР, Теннис, Роджер Федерер, Новости спорта.
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