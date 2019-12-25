Кто из украинок сыграет в в квалификации Australian Open

Новости спорта:Три украинских теннисистки попали в заявочный список квалификации грядущего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии.

Три украинских теннисистки попали в заявочный список квалификации грядущего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии, передает портал btu.org.ua.

Побороться за место в основной сетке гарантированно смогут Катарина Завацкая, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

При этом в альтернативном списке на участие в отборе также находится Дарья Лопатецкая.

В заявку основной сетки Australian Open попали сразу пять лучших теннисисток Украины, среди которых Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Квалификация турнира стартует 14 января, а соревнования в основной сетке — 20-го.