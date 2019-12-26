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На вершине: Федереру покорилось уникальное достижение

На вершине: Федереру покорилось уникальное достижение
12:09 Чт, 26 Декабрь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта:Швейцарский теннисист Роджер Федерер провел 1000 недель подряд в топ-30 рейтинга АТР.

Текущая неделя стала для Федерера 1000-й подряд в топ-30 мирового рейтинга, сообщает Tennis World USA. 38-летний теннисист первым в истории покорил эту отметку.

В последний раз Федерер стоял в рейтинге за пределами топ-30 в октябре 2000 года, когда Рафаэлю Надалю было только 14 лет.

В 2019-м году Федерер выиграл четыре турнира АТР, включая Мастерс в Майами.

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Швейцарец был близок к своему 21-му титулу на турнирах Большого Шлема, но в финальном матче Уимблдона против Новака Джоковича упустил двойной матч-бол на своей подаче.

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Все по теме:

Теннис, Роджер Федерер, ATP, Новости тенниса.
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