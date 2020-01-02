Именитый теннисист пропустит Australian Open

Новости спорта:Хуан Мартин дель Потро не сыграет на Australian Open-2020 из-за проблем с коленом.

Хуан Мартин дель Потро не сыграет на Australian Open-2020 из-за проблем с коленом, сообщает журналист Бернардо Паредес в твиттере.

По его информации, аргентинский теннисист продолжает испытывать боли в ноге спустя полгода после операции и в связи с этим решил пропустить предстоящий турнир.

Из-за проблем с коленом 31-летний спортсмен не сыграл и на последнем US Open в августе 2019 года.

Дель Потро пропустил розыгрыш Australian Open и в прошлом году, а лучшим его достижением в Австралии остаются четвертьфиналы в 2009 и 2012 годах.